Verbijstering in Australische The Masked Singer als Amerikaanse hitzangeres mee blijkt te doen

Voor haar laatste solo-optreden had de vampier haar tanden gezet in het nummer Live and let die van Paul McCartney. Juryleden Dannii Minogue, Dave Hughes, Jackie O en Urzila Carlson mochten daarna nog één keer raden wie er toch in dat pak zat. De namen van Shakira en Sheryl Crow kwamen voorbij, maar alleen Jackie O en Dannii Minogue wisten juist te gokken. Het bleek Anastacia te zijn, die met hits als I'm outta love, Left outside alone en Sick and tired de wereld veroverde.



Ook in Australië maakte ze indruk, nu achter een masker. Anastacia werd tot winnaar gekroond in de grote finale van The Masked Singer. Waarom ze meedeed? Dat vroeg ze zich zelf ook even af toen ze het pak zag. ,,Toen ik het kostuum voor het eerst zag, was ik doodsbang om de vampier te zijn.”



Ook in Australië is The Masked Singer een enorme kijkcijferhit. In Nederland noteerde de finale in november vorig jaar ruim 3,8 miljoen kijkers, de hoogste score voor RTL 4 sinds het eerste seizoen van Idols. Op dit moment vinden er opnames van een derde reeks plaats. Gisteren was er brand bij een repetitie, maar vandaag is de productie weer opgestart.