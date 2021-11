Verdachten inbraak Wibi Soerjadi schuldig bevonden aan heling

In dit land speelt de nieuwste Wie is de Mol? zich af

Wie is de Mol? is nog niet begonnen of de fans zijn al op het verkeerde been gezet. De nieuwste editie van het spelprogramma is niet opgenomen in een warm Aziatisch land of het Italiaanse Venetië. De elf kandidaten zijn afgelopen zomer afgereisd naar Albanië.

15 november