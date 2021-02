Verdrietig afscheid voor Nicolette en Sharon verrast met tot spa omgetoverde woonkamer

The Voice Ruim 1,8 miljoen kijkers zien pechvogel Job opnieuw vroegtij­dig stranden in The Voice

10:56 The Voice of Holland was met ruim 1,8 miljoen kijkers gisteravond het best bekeken programma op primetime, blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek. In de laatst battelronde van dit seizoen vond publiekslieveling Job Teunis vroegtijdig zijn Waterloo. De 20-jarige Eindhovenaar had zijn deelname na de mislukte auditie in het vorige seizoen graag meer cachet gegeven door deze keer door te stoten naar de liveshows, maar een steal gooide roet in het eten.