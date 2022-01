Verdrietige Adele videobelt met fans na afblazen Vegas-shows

I can see your voice scoort minder dan van de buis gehaalde Voice

De zangshow I can see your voice heeft vrijdagavond minder kijkers getrokken dan het van de buis gehaalde The Voice of Holland. Het RTL 4-programma scoorde ruim 1,1 miljoen kijkers, naar de talentenjacht die vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag is opgeschort keken de afgelopen twee weken ruim 1,7 en 1,6 miljoen mensen.

22 januari