Verdrietige Talpa-vrouwen spreken in advertentie John de Mol aan

Met de advertentie reageren de vrouwen op het optreden van hun baas in de uitzending van het programma van presentator Tim Hofman over misstanden bij The Voice of Holland. De bedenker van de talentshow stelt dat er zowel binnen Talpa als de productie van de show ‘alle mogelijkheid is om aan de bel te trekken’, maar dat ‘al die loketten en maatregelen kennelijk niet het gewenste effect hebben gehad’. De Mol heeft geen idee hoe het kan dat de verhalen van tientallen vrouwen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland zo lang onbekend zijn gebleven. ,,Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte, ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen.’’ Hij hoopt dat de gebeurtenissen ‘een voorbeeld zijn’ en dat als slachtoffers ‘het ooit nog eens overkomt’ ze geleerd hebben ‘onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden’.