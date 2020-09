Verduisterde Nikkie de Jager zilver bij de stenensjouwopdracht?

Terugblik



Hoe goed is een aflevering van Wie is de Mol? als het hoogtepunt een scène recht uit een sitcom betreft? Ik miste alleen de lachband bij het moment dat Tygo Gernandt en Ron Boszhard tijdens het smeden van een ‘bondje’ (het blijft een achterlijk begrip) werden gadegeslagen door Horace Cohen (‘Ik hoorde álles, maar eet smakelijk!’)? Overigens was alles al even geregisseerd als een sitcom. Beroepsstumperd Ron zat toch op een plek waar hij al die tijd uitzicht had op het smoelwerk van onze luistervink? Waar is trouwens die 250 euro gebleven die Horace in de mystieke en veel betere seizoensopener van vorige week wegkaapte uit het door oud Mollen bevolkte kasteel? Het bedrag is nog altijd niet opgeteld bij de groepspot. Houden we scherp in de gaten de komende weken! En over regie gesproken: Patrick Martens zegt afvaller Nadja Hüpscher te missen om haar ‘droge humor’ en ‘fijne energie’, maar mocht ze inderdaad over die eigenschappen beschikken, dan hebben de makers dit in de montageruimte vakkundig weggesneden. De actrice kwam op beeld zó kleurloos over dat ik haar nog even verdacht ook. Gelukkig mag Ellie Lust – een, twee, drie…‘etherdiscipline’ - nog even blijven. Die ijzige pokerface, die statige dictie; laat háár dinsdag toch lekker die Troonrede voorlezen.