Vergeet de bierdouche, rapper Yung Gravy wordt tijdens optredens bedolven onder beha’s

Het record staat volgens hem inmiddels op 159 gegooide beha’s tijdens één show, in het Amerikaanse Minneapolis deze week. In totaal kreeg rapper Yung Gravy, wiens echte naam Matthew Raymond Hauri is, al 678 verschillende beha’s toegeworpen. Dat illustreert hij met een video op TikTok, met clips van het podium bedekt met ondergoed. De video is inmiddels meer dan 15 miljoen keer bekeken, heeft 3 miljoen likes en meer dan 13.000 reacties.

De rapper heeft ondertussen bedacht wat hij met al het ondergoed gaat doen: hij doneert de beha’s aan opvanghuizen voor vrouwen. De bewoners kunnen wellicht geen nieuw ondergoed betalen, is de gedachte. Yung Gravy belooft meer in de video. Hij gaat een inschatting maken van de waarde van de bh’s en geeft dat bedrag aan liefdadigheidsinstellingen rond borstkanker. ‘Dus dames, hoeveel betalen jullie tegenwoordig voor een degelijke bh?’

In de reacties op TikTok prijzen veel vrouwen het plan van de rapper en wordt er volop gediscussieerd over de gemiddelde prijs van een beha. ‘Dit is waarom ik zo dol ben op Yung Gravy, hij is zo lief en begripvol’, reageert iemand op de video. ‘Ik dacht eerst dat dit een grapje was, maar dit is echt een goed idee’, schrijft een ander.



Lees door onder de video

@yunggravy save the nip ♬ Sugar Mama - Yung Gravy & IshDARR Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bierdouche

Als er in Nederland iets naar een artiest gegooid wordt, zijn dat vaak bekers gevuld met bier. De afgelopen maanden had vooral Mart Hoogkamer geregeld last van biergooiers tijdens zijn optredens. Eerst stapte hij van het podium tijdens de Pinksterfeesten in Beckum, vervolgens was de maat vol in Drouwenermond bij het Boerenrock Festival. Tijdens het Total Loss Festival werd er weer vanuit het publiek met bier gegooid, maar dit keer bleef Hoogkamer staan en had de zanger zelfs een inventieve oplossing. Hij zag het biertje aankomen en ving het met één hand op.

Rudy Havermans, manager van Rowwen Hèze, heeft het biergooien bij de Limburgse band ook zien gebeuren. Hij ziet allerminst een oplossing voor het fenomeen. De groep gaat heel anders om met de bierdouche dan een artiest als Mart Hoogkamer. ,,Wij staan er ook niet om te springen om bier over ons heen te krijgen, maar het gebeurt en wij dealen daarmee. Ik denk dat artiesten het niet moeten zien als een persoonlijke aanval.’’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: