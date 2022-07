Vergeleken met James Reece is zelfs Rambo een beginneling

In onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag The Terminal List.

Wat gebeurt er als een Amerikaanse commando in eigen land als een terrorist tekeergaat en zelfs de hoogste regionen van het leger en de regering de stuipen op het lijf jaagt? In de serie The Terminal List krijgt de gevechtsmachine James Reece het voor elkaar om overal paniek te zaaien met zijn aanslagen. Bij hem vergeleken is zelfs Rambo een beginneling.



Reece, in de serie The Terminal List vertolkt door Chris Pratt (Jurassic World, Avengers), is een voormalige Navy Seal die de gevolgen draagt van een abject medisch experiment van de Amerikaanse marineleiding. Reece en zijn makkers werden blootgesteld aan een dubieuze drug die gevoelens van angst moest onderdrukken. In plaats daarvan kreeg Reece een soort hersentumor die zijn herinneringen in de war schopt. Zijn medestrijders werden tijdens een missie in Syrië in de val gelokt en uitgemoord, vermoedelijk door hun eigen meerderen.



Reece vertrouwt de zaak niet en stelt lastige vragen. Het gevolg is dat zijn vrouw en dochter worden geëlimineerd waarna bij hem de stoppen volledig doorslaan. De jacht op de verantwoordelijken wordt geopend.

The Terminal List is de verfilming van de gelijknamige bestseller van Jack Carr. De schrijver maakte hiermee zijn debuut, maar wat interessanter is dat hij zelf als commando bij de Amerikaanse marine heeft gediend. Het boek werd door scenarist David DiGilio bewerkt. ,,We hebben voor de serie enkele andere accenten gelegd. Carr heeft zijn verhaal vooral als een politieke thriller opgezet. Wij proberen wat meer psychologische elementen in te brengen.”

Imposant wapenarsenaal

Had Rambo, ook een eenling met een missie in zijn eerste First Blood, een enorm junglemes tot zijn beschikking, Reece beschikt over een imposant wapenarsenaal in zijn garage. Niet voor niets zoomt de camera bij het begin van elke aflevering in op zijn collectie. Volgens DiGlio was het nodig om wapenexperts bij de opnamen te betrekken. ,,Het moest allemaal kloppen. In zijn boek beschrijft Carr tot in detail de werking van het schiettuig, maar dat kun je natuurlijk niet in een serie doen, want dat zou behoorlijk saai zijn. Daarom liepen op de set van The Terminal List ook ex-commando’s rond die wisten hoe er met deze wapens omgegaan moest worden.”

Een duidelijk thema in de serie is het wantrouwen van Reece in de overheid dat hem naar allerlei brandhaarden heeft gestuurd. Vooral omdat hij en zijn team als proefkonijnen werden gebruikt. ,,Het is bekend dat er in het Amerikaanse leger medische experimenten zijn geweest, waarvan de betrokkenen geen weet hebben. Over de drugstesten die Carr in zijn werk beschrijft echt op deze manier hebben plaatsgevonden, is volgens mij niet het geval. Maar zijn uitgangspunt klopt wel.“

Het boek van Carr was in Amerika een grote hit. DiGillo: ,,Het stond meteen op de eerste plaats op de bestsellerlijsten van The New York Times. En hetzelfde gebeurde met de vervolgboeken. De productie van Carr is enorm. Een boek per jaar. Of zijn overige titels ook verfilmd gaan worden. Dat hangt deels af van Chris Pratt die ook als producent bij de serie is betrokken.”

Te zien op Amazon Prime Video.

