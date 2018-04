Vergezochte kabouterchaos in animatiefilm Sherlock Gnomes

interview Worstelaar John Cena kruipt in de huid van overbezorg­de vader

10:00 Worstelaar John Cena treedt met zijn carrière in Hollywood in de voetsporen van Arnold Schwarzenegger, O.J. Simpson en Johnny Weissmuller. Gek genoeg wordt Cena vooral als doetje gecast, zoals in de komedie Blockers waarin hij een overbezorgde huisvader speelt.