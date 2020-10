Verkouden Art Rooijakkers toch bij talkshow: ‘Geen corona’

Rooijakkers zat naast Eva Jinek aan tafel om over de nieuwe plaat van Bruce Springsteen te praten. Maar op sociale media, waar het programma trending topic was, bleken kijkers afgeleid door de milde verkoudheidssymptomen die de presentator en The Boss-fan had.



De kijkers vroegen zich af of hij niet in quarantaine had moeten gaan, volgens de coronaregels van het kabinet. Geen paniek, aldus RTL, want Rooijakkers had een coronatest ondergaan en die was negatief. ,,Anders was hij inderdaad niet gegaan”, zegt een woordvoerder.