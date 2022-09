Verliefde Astrid en Harmjan kijken elkaar diep in de ogen en Douwe moet fit worden

Sylvia Geersen op zoek naar de man van haar dromen in The Bacheloret­te

Sylvia Geersen gaat op zoek naar de liefde in een nieuw seizoen van The Bachelorette op Videoland. Mannen die geïnteresseerd zijn in het 36-jarige fotomodel kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de opnames, meldt RTL vandaag.

2 september