Vermeend plagiaat Taylor Swift opnieuw bekeken door rechtbank

RTL gaat hitprogramma’s oprekken tot anderhalf uur in nieuw tv-sei­zoen

2 september Programmatitels als Het Perfecte Plaatje, Married at First Sight en Kopen Zonder Kijken worden in het nieuwe tv-seizoen langer. Dat heeft RTL vandaag bekendgemaakt in hun plannen voor het nieuwe tv-seizoen. Reden voor de verlenging van de succestitels is het naar voren halen van de talkshows Beau en Jinek.