Vermeende dochter koning Albert: Ook mijn kinderen hebben last van zaak

Delphine probeerde onlangs een spaarrekening te openen voor een van haar twee kinderen, maar was jaren geleden door haar voormalige bank op een zwarte lijst gezet. ,,Hoog risiconiveau stond in zijn bankdossier, van een 11-jarige", vertelde ze.



Door de zaak kwam Delphine jaren geleden ook op de internationale database van World-Check van mensen en organisaties met een verhoogd risico. ,,Ze ontlenen hun informatie ook aan berichten in de media en op Wikipedia. Als 'vermeende', 'onwettige' dochter van koning Albert ben ik automatisch in het risicofilter terechtgekomen." De kunstenares zegt dat wel werd aangeboden haar van de zwarte lijst te halen als ze zegt dat het verhaal over Albert slechts een gerucht is, maar dat had ze er niet voor over. ,,Ik weiger zo'n leugen te steunen."