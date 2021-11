Vermeende slachtoffers Marilyn Manson: zijn appartement zat onder het bloed

Dodental drama Astroworld loopt op naar tien, slachtof­fer is 9-jarige jongen

De chaos die ontstond tijdens het optreden van rapper Travis Scott heeft een tiende dodelijk slachtoffer geëist. De 9-jarige Ezra Blount overleed zondag, zo heeft zijn familie laten weten aan de Amerikaanse zender ABC13. De jongen raakte zwaargewond in het gedrang tijdens het festival Astroworld in Houston en lag al enige tijd in coma.

7:34