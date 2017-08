Verontwaardiging over BNN-show Verkracht of Niet

Castingbureau A Million Faces verspreidde gisteren per e-mail een oproep voor 14 panelleden die zich willen uitlaten over ‘de wederzijdse toestemming voor de seksuele daad’. ,,Was het een flirt of een verkrachting? Wat is acceptabel en wanneer gaat het over de grens?", klinkt het. Twitteraars kunnen hun ogen niet geloven en vragen zich af of het om een nepbericht gaat.

Rechtszaak

In Verkracht of Niet, waarvan vooralsnog drie afleveringen op de rol staan, worden verschillende cases over seksueel overschrijdend gedrag behandeld. De rode draad is een waargebeurde rechtszaak die wordt nagespeeld door acteurs, waarna jongeren in een villa in discussie gaan over de uitspraak van de rechter. ,,We gaan kijken wat niet en wel kan. Wat gaat te ver? Wat is een verkrachting en wat is geen verkrachting? Het is voor mensen duidelijk, maar het is helemaal niet zwart-wit. Dat willen we aantonen en we willen het bespreekbaar maken. Dat vinden we het allerbelangrijkste", aldus Kemper. De presentatrice benadrukt dat BNN een discussie wil opwekken. ,,En dat dat slachtoffers misschien wel helpt."