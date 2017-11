Verrassing! Máxima op dubbele espresso bij vluchtelingen

Koningin Máxima bezocht vanmiddag onaangekondigd vluchtelingen in Amsterdam. Zo’n bezoek aan de splijtzwam in de samenleving betekent voor een lid van de koninklijke familie altijd op eieren lopen. En dat is knap lastig, op hakken.

Thuis, in Iran, kookte Zohreh Modaberri ook wel. Voor familie. En vrienden. Maar nooit in een restaurant.

In september begon de vluchteling, die al jaren in Nederland verblijft en de taal goed beheerst, bij de Refugee Company in Amsterdam – waar ‘nieuwkomers’ in ons land worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Ze bleek gruwelijk getalenteerd achter potten, fornuis en snijplank. Morgen begint ze met een vaste baan, in de keuken van het chique Amsterdamse restaurant Huize Frankendael.

Zohreh, met haar twinkelende ogen, vertelt haar succesverhaal aan koningin Máxima, tijdens haar onaangekondigde werkbezoek aan het initiatief voor vluchtelingen in de hoofdstad. In de voormalige wasserij van de Bijlmerbajes worden hier steeds meer statushouders en asielzoekers de arbeidsmarkt op geholpen. Door te koken. Zeefdrukken te maken. Zonnepanelen te leren repareren. Of door voortreffelijke koffie te zetten. Met trillende handen van de zenuwen bereiden barista’s-in-opleiding uit Afrika en Syrië op haar uitdrukkelijke verzoek van Hare Majesteit zelf een dubbele espresso van haar. Ze kijkt bewonderend toe. ,,Zo’n precies afgemeten kopje koffie heb ik nog nooit gehad’’, moedigt ze de barista’s aan.

Het koningspaar op bezoek bij vluchtelingen, het blijft een oefening in eieren lopen. Op hakken nog wel. Want Máxima is de koningin van de nieuwkomers in de Refugee Company die een verblijfsvergunning voor haar koninkrijk hebben ontvangen. Maar net zo goed ook van de Nederlanders die erg kritisch zijn op de migratiestroom.

Dus luistert ze tijdens haar werkbezoek. Stelt vragen. Vraagt door. Stelt vluchtelingen die moeite hebben met de Nederlandse taal op hun gemak door te zeggen dat ze weet hoe moeilijk het is. En redt de situatie als een snerpend brandalarm minutenlang door het oude gevangenisgebouw loeit. Mensen van de organisatie lopen met hoofden zo rood als een brandblusser rond, in verwoede pogingen de herrie zo snel mogelijk te stoppen. Máxima lijkt juist wel te genieten van de chaos, van het gedoe. Ze giert: ,,Ah, dat gebeurt bij ons thuis ook zo vaak – dat het brandalarm afgaat. Staat er weer een toaster te roken.’’ Iedereen lacht, uit pure opluchting. De koningin ook.

Ze krijgt in anderhalf uur tijd het ene na het andere geslaagde vluchtelingenverhaal voorgeschoteld. Van de Iraanse kok Zohreh, van een Syrische kelner die ook in Huize Frankendael aan de slag is. Van kunstenaressen met schitterende zeefdrukken, van een ijverige Syrische horecaman die in het Park Hotel in hartje hoofdstad aan de slag gaat.

De andere kant van het vluchtelingenbestaan krijgt Máxima heel even mee bij het verlaten van de Refugee Company. Iraakse asielzoekers die in de Bijlmerbajes worden opgevangen, wachten haar bij de auto op. Eén vrouw probeert haar aan te klampen, smeekt om een gesprek met Máxima, verklaart ze even later via een tolk. Al twee jaar wacht ze op uitsluitsel over haar toekomst in Nederland, ze weet nog niets. Máxima moet verder. Een beveiliger duwt de vrouw, Sagida Hatsem Talib-al-Safi, met zachte hand bij de Audi vandaan. Als de wagen is vertrokken, lopen de ogen van de jonge, eveneens Iraakse, vrouw naast haar vol. Ze spreekt redelijk Engels, maar kan nu geen woord meer uitbrengen.

Alleen maar hartverscheurend huilen. Minutenlang.

