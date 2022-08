Verrassing op de MTV VMA's: Fergie voor het eerst in vier jaar weer op het podium

Harlow mocht de show openen met zijn nummer First Class. In dat nummer zit een sample van Glamorous van Fergie. Bij het tweede gedeelte van het nummer kwam de zangeres oplopen, ze zong vervolgens voor een uitzinnig Prudential Center in New Jersey. Vlak voor de show werd er in diverse internationale media al even gespeculeerd over een mogelijke comeback van Fergie.



Tot 2017 was Fergie lid van succesformatie The Black Eyed Peas, daarnaast had ze nog een succesvolle solocarrière met hits als London Bridge, Fergalicious, Big Girls Don’t Cry en natuurlijk Glamorous. In 2013 kreeg ze een zoontje, Axl Jack, en dat was voor haar de reden om zich uiteindelijk terug te trekken uit de muziekindustrie. Fergie wilde zich richten op het moederschap.



Tijdens de awardshow was Taylor Swift de grote winnaar. Zij ging naar het huis met het beeldje voor video van het jaar. Ook Billie Eilish, Bad Bunny en Dove Cameron vielen in de prijzen.