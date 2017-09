Verrassing! The Boss assisteert Paul McCartney in New York

Paul McCartney speelde gisteren voor het eerst sinds 2005 weer een concert in Madison Square Garden. In de legendarische poptempel speelde hij ruim 40 nummers uit zijn onuitputtelijke repertoire van The Beatles, Wings en zijn solo-hits. Toch was het moment dat hij Bruce Springsteen aankondigde het hoogtepunt van de avond. Het publiek ging uit zijn dak en scandeerde de naam van The Boss.



Na een omhelzing zetten de twee muziekiconen The Beatles-klassieker I Saw Her Standing There uit 1963 in. Ook The E Street Band-gitarist 'Little' Steven Van Zandt was van de partij. Toen de laatste noten van het nummer erop zaten, riep McCartney uit vreugde en plezier: ,,Laten we het nog een keer doen!" Daarop speelden ze de hit nog een keer van begin tot eind.



Het is niet de eerste keer dat de twee samen op een podium staan. Tijdens Hard Rock Calling in 2012 was McCartney juist de suprise-act van Springsteen. Ook toen speelden de twee het nummer I Saw Her Standing There.