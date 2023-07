ViaPlay in de problemen: project Saskia Noort en andere dramaseries afbesteld of op de tocht

Het gaat om de volgende series: Roombeek (over de vuurwerkramp in Enschede), Jacht op Jasper S. (over de moord op Marianne Vaatstra), De Schuldige (over een moeder die ontdekt dat haar tienerzoon een moord heeft gepleegd) en Something Stupid van auteur Saskia Noort over vrouwen die wraak willen nemen op de man die hen heeft verraden.

Endemol/Shine die de productie van Roombeek verzorgt, bevestigt het afbestellen door ViaPlay. Ook Saskia Noort laat deze website weten dat de dienst een streep zet door haar project Something Stupid. ,,Er worden binnenkort gesprekken gevoerd over hoe nu verder. We zijn hier al een jaar mee bezig. Mensen moeten daarvoor worden betaald.” Jacht op Jasper S. wordt geproduceerd door Pupkin, De Schuldige door Ginger Fiction, de dramatak van Vincent TV Producties. Ook zij zullen mogelijk op zoek moeten naar een andere samenwerkingspartner.

Het van oorsprong Scandinavische ViaPlay Group, met een hoofdkantoor in Zweden, zou aandeelhouders hebben gewaarschuwd voor een miljoenenverlies en verwacht minder abonnees. Recent ruimde CEO Anders Jensen het veld. Zijn opvolger Jørgen Madsen Lindemann is inmiddels druk bezig met bezuinigingsmaatregelen.

Een Nederlandse woordvoerder: ,,Als onderdeel van de implementatie van het nieuwe operationele model betekent dit onder andere dat er beslissingen moeten worden genomen over veranderingen in rollen en verantwoordelijkheden in verschillende onderdelen van de Viaplay Group. Elk managementteam herziet de eigen organisatie, maar aangezien dit werk in volle gang is, kunnen er in dit stadium geen verdere details worden gegeven.”

Geruchten dat ViaPlay het financieel lastig heeft, gaan al langer. De streamer zou in Nederland stoppen met het brengen van drama van eigen bodem. ViaPlay is ook de ‘zender’ die vanaf 2022 de Formule 1 uitzendt in Nederland. Via moederbedrijf NENT nam het de rechten over van Ziggo Sport. Volgend jaar loopt het contract van de Formule 1 af. VodafoneZiggo zou azen op de rechten om Formule 1 weer terug naar Ziggo Sport te halen. Behalve autosport bezit ViaPlay ook de uitzendrechten voor de Britse Premier League en de Duitse Bundesliga.

