Victor Mids raadt blind welke make-up Nikkie de Jager gaat dragen: ‘Ik kan wel janken’

videoRuim 1,3 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe YouTube-ster Nikkie de Jager (27) ‘kippenvel tot op het bot’ kreeg dankzij de trucs van Victor Mids in Mindf*ck . Vooral bij zijn laatste truc, toen de illusionist correct wist te voorspellen welke make-up ze bij zichzelf zou aanbrengen, sloeg ze steil achterover. ,,Dit is het raarste en coolste wat ik ooit heb mogen doen.’’

Speciaal voor De Jager, internationaal bekend als NikkieTutorials, kroop Mids voor de webcam als ‘VikkieTutorials’. Nikkie zat op een andere locatie voor de camera en moest van Victor een ballon opblazen en in haar handen houden. ‘Vikkie’ haalde een naald tevoorschijn, prikte richting de camera en ja hoor: bij Nikkie knalde de ballon. En dat was pas het begin.

Nikkie kreeg de opdracht een kaart te kiezen uit een kaartspel en die te signeren. Vervolgens moest ze de kaarten schudden en uitspreiden over haar laptop. Victor raadde niet alleen welke kaart ze had gekozen, hij pakte hem ogenschijnlijk ook nog door de camera heen uit het spel, want ineens had híj hem vast, inclusief de handtekening van Nikkie.

Die was sprakeloos, vooral omdat ze stiekem dacht dat BN’ers in Mindf*ck altijd in het complot zitten. ,,Hè?’’ bracht ze alleen maar uit. ,,Ik vind dit echt zo erg. Ik kan wel janken. Hoe kan dit? Dit kan nooit.’’

Volledig scherm Nikkie wist niet wat ze zag toen Victor de zak van zijn hoofd haalde. © YouTube Mindf*ck

Voor het slotstuk ontmoetten Victor en Nikkie elkaar in een ruimte met aan de muur allerlei foto’s van De Jagers make-upcreaties. Mids, die een papieren zak over zijn hoofd had, gaf haar een brief waarin ze werd gevraagd drie creaties te kiezen en daarvan een combinatie te maken op haar gezicht met de make-up in de studio. Terwijl zij dat deed, sneed Victor met een mes stukjes uit een vel papier om een soort stencil te creëren.

Quote Mama, ik wil naar huis Nikkie de Jager

Nikkie, ervan overtuigd dat ze helemaal vrij haar eigen keuzes had gemaakt, gaf zichzelf een voorhoofd als Wonder Woman, een regenboog op haar ogen en de mond van een doodshoofd. Toen ze klaar was, vertelde Victor dat hij zich eerder op de dag ook had opgemaakt. Hij haalde de zak van zijn hoofd en bleek exact dezelfde look te hebben als Nikkie.

Volledig scherm Victor Mids bleek exact dezelfde look te hebben als Nikkie. © NPO

,,Ik ga weg!’’ gilde ze uit. ,,Ik heb echt kippenvel tot op mijn bot. Hoe kan dit? Mama, ik wil naar huis.’’ Haar keuzes waren wellicht niet zo vrij als ze dacht. Victor overhandigde haar zijn stencil, dat zij over de brief legde die ze had gelezen. Zo bleven van de brief alleen enkele woorden over, die haar instrueerden de Wonder Woman-, regenboog- en doodshoofdmake-up te gebruiken.

De Jager liet de brief vallen van verbijstering. ,,Wat is dit eng! Ik vond dit echt het raarste en coolste wat ik ooit heb mogen doen. Ik had veel verwachtingen, maar dit gaat echt alles te boven.’’

Nikkie roemde Victor Mids na de uitzending voor het oog van haar 15,2 miljoen volgers op Instagram. ‘Dit was de gekste ervaring ooit’, schreef ze. Ook kijkers van de video op YouTube zijn onder de indruk. ‘Victor heeft mij weer verbaasd’, klinkt het onder meer. ‘Niet normaal dit.’

Beluister hier onze Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: