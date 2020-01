Victoria Beckham heeft haar onzekerheid aan de kant gezet

,,Of ik mezelf mooi vind?", vraagt Victoria zich in het interview af. ,,Nee, absoluut niet. Maar ik maak het beste van wat ik heb. Ik zie mijn onvolkomenheden en gebreken en ik glimlach erom. Het is wie ik ben en ik ga niet proberen dat te veranderen."



Het heeft lang geduurd voor ze haar lichaam kon accepteren, bekent ze. ,,Ik werk hard, ik zie er goed uit, ik heb vier kinderen waar ik ongelofelijk trots op ben, een geweldige echtgenoot en ik ben tevreden. Als je jong bent kun je je met de gekste dingen bezighouden. Als je ouder wordt, leer je hoe je comfortabel in je vel zit."



De voormalige Spice Girl heeft tegenwoordig andere prioriteiten. Ze stort zich volledig op haar gezin en haar werk. ,,We proberen altijd thuis te zijn rond etenstijd", zegt Victoria, die samen met haar man David Beckham vier kinderen heeft. ,,Daar zijn we heel strikt in als we in Londen zijn. Om 18.00 uur zijn we allemaal samen, eten we en praten we met elkaar over de dag. We communiceren veel, we zijn een heel hecht gezin."