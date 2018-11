Victoria Beckham komt met eigen Youtube-kanaal

,,Dit is een nieuw hoofdstuk voor me", laat Beckham weten in gesprek met schrijver en tv-persoonlijkheid Derek Blasberg. De brunette gaat zich op haar kanaal focussen op stylingtips, tutorials over onder meer make-up en haar eigen leven. ,,Ik ga nu vol gas vooruit en kan eindelijk doen wat ik altijd wilde doen.”



De Spice Girl, bekend als Posh Spice, vindt het vooral leuk om haar volgers te leren kennen. Op die manier kan ze inspelen op de wensen van haar kijkers. ,,Ik heb er echt zin in. Er komen spannende dingen aan, en het is ook nog eens leuk om te doen", klinkt het enthousiast.



Beckham heeft al een kanaal, maar gebruikt deze momenteel voor andere doeleinden. Zo zijn er bijvoorbeeld video's van haar kledingcollectie te vinden.