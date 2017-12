Victoria Koblenko klappertandt in -113 graden en Bibi's decolleté

Gemaskerde DJ Angerfist: 'Mysterie is onderdeel van het succes'

11:17 Angerfist is niet alleen de meest bekende hardcore dj ter wereld, ook de meest geheimzinnige. Honderdduizenden fans tasten in het duister over de identiteit van de man die al jaren hun favoriete muziek maakt. Ja, sommige cracks kennen zijn echte naam: Danny Masseling. Een enkeling weet zelfs dat hij in Denekamp opgroeide en tegenwoordig in een dorpje in Twente woont. Geen sterveling kent zijn gezicht.