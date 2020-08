Video Music Awards opgedragen aan Chadwick Boseman

De Video Music Awards zijn zondagavond opgedragen aan Chadwick Boseman. Tijdens de opening van de awardceremonie noemde presentatrice Keke Palmer de acteur ‘een ware held’. ,,Voordat we met de muziek beginnen vanavond, wil ik even stilstaan bij de verschrikkelijke dood van Chadwick Boseman’’, zei Keke toen ze de avond aftrapte in New York. ,,Een acteur wiens talent en passie een inspiratie was voor alle fans en iedereen die hij ooit is tegengekomen.’’

De actrice vervolgde: ,,We dragen de show vanavond op aan een man die zoveel mensen heeft geraakt. Hij is een ware held, niet alleen op het scherm maar in alles wat hij deed. Zijn invloed is blijvend.’’

Black Lives Matter

Keke stond ook stil bij de wereldwijde coronapandemie en de Black Lives Matter-beweging. ,,2020 is niet makkelijk. Maar hoe moeilijk het ook is geweest, er zijn ook prachtige momenten geweest die mijn generatie hoop hebben gegeven. We hebben helden gezien die geen moeite te veel was, of ze nu in een bezorgtruck reden, in een supermarkt werkten of aan de frontlinies in een ziekenhuis werkten. En tijdens de Black Lives Matter-protesten hebben we onze generatie de straat op zien gaan om onze stem te laten horen.’’

Ze stipte daarbij aan dat er ook nog een hoop te doen valt. ,,Genoeg is genoeg. Wat we net hebben gezien in Kenosha, Wisconsin is een reminder dat we nu niet kunnen stoppen. We moeten verder met de strijd om een einde te maken aan systematisch racisme.’’

Muziekacts op locatie

De VMA-awardshow is een van de weinige shows dit jaar met muziekacts op locatie. Artiesten die optraden hadden toestemming om hun mondkapjes af te doen tijdens het zingen, maar Lady Gaga besloot er juist mee uit te pakken. De zangeres droeg verschillende extravagante exemplaren tijdens de show, die vanaf verschillende locaties in New York werd uitgezonden.

Gaga verscheen op de rode loper met een soort doorzichtig astronautenhelm op, was later in de show te zien met een masker met slagtanden en nam de award voor beste samenwerking in ontvangst in excentrieke roze gezichtsbedekking. De prijs won ze samen met Ariana Grande, voor hun nummer Rain On Me. Daarvoor trok ze weer een nieuwe exemplaar uit de kast, deze keer eentje met een videodisplay. Ariana koos voor een simpeler, zwart exemplaar.

Naast Lady Gaga en Ariana Grande treden onder meer Miley Cyrus, The Weeknd en BTS op vanaf verschillende, van tevoren geheim gehouden plekken in New York. Niet alle artiesten zingen daarbij live.

Volledig scherm Lady Gaga © AFP

Volledig scherm Lady Gaga en Ariana Grande © VIA REUTERS

Volledig scherm Lady Gaga © VIA REUTERS