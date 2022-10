Videoclip Taylor Swift aangepast na online kritiek, woord ‘dik’ niet meer in beeld

Taylor Swifts gloednieuwe videoclip is na vijf dagen al aangepast. De scène waarin ze op een weegschaal stapt en het woord ‘dik’ in beeld komt is niet meer in de clip te zien. De zangeres kreeg afgelopen week de nodige kritiek op de video.

Taylor Swift kijkt volgens Variety in de nieuwe clip op Apple Music niet meer naar de weegschaal, maar naar een dubbelganger van zichzelf met een teleurgestelde blik. Op YouTube is de in opspraak geraakte scène overigens nog wel te zien.

Afgelopen vrijdag kwam de clip van Anti-Hero, Taylor Swifts nieuwste single uit. De zangeres beschrijft de video – die bomvol metaforen zit – zelf als ‘een schets van haar nachtmerries en opdringerige gedachten’. Je ziet haar als een gigantisch monster dat (te veel) ruimte inneemt bij haar vrienden en hoe haar toekomstige kinderen ruziën om hun erfenis.

Dubbelganger

De clip is inmiddels al meer dan 33 miljoen keer bekeken, maar krijgt ook negatieve reacties. Dat heeft vooral met één specifieke scène te maken: het shot waarin ze op een weegschaal stapt die haar vertelt dat ze ‘dik’ is. Aan de zijkant kijkt haar dubbelganger afkeurend toe.

Critici lieten op Twitter hun ongenoegen blijken. Zo schreef iemand: ‘Dik zijn portretteren als iets slechts, als iets om bang voor te zijn, is niet uit te leggen. Angst voor dik zijn is het begin van fatphobia. Het hebben van een eetstoornis pleit je hier niet van vrij, ook niet als je Taylor Swift bent.’

Zwanger

De schrijver refereert aan Swifts problemen met haar lichaamsbeeld en eetgedrag. In de documentaire Miss Americana was ze daar voor het eerst open over, later sprak ze ook met Variety over haar eetstoornis. ,,Toen ik als 18-jarige voor het eerst op de cover van een magazine stond, was de titel: ‘18 en zwanger?’ Ik had toen iets aan waardoor mijn buik er niet plat uitzag,’’ vertelde ze destijds aan het magazine.

Ondanks de kritiek verbrak Taylor Swift één dag na het uitbrengen van haar tiende album Midnights al een record. Geen enkele plaat werd de eerste dag na release zo vaak gestreamd in de geschiedenis van Spotify, Apple Music én Amazon Music. Hoewel nog onduidelijk is met hoevéél streams Midnights het meest gestreamde album op de eerste dag na release werd, is wel bekend dat de plaat momenteel in 90 landen op 1 staat in de streaminglijst van Apple Music.

