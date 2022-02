Videoland maakt serie over koningin Máxima: ‘Een van de duurste drama’s ooit in Nederland’

Streamingplatform Videoland werkt aan een grote nieuwe dramaserie rond koningin Máxima. De reeks speelt zich af op drie continenten en is volgens de dienst een van de duurste dramaseries ooit gemaakt in Nederland.

Hoeveel de serie ongeveer gaat kosten, is niet duidelijk. De reeks is gebaseerd op de bestseller Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van Marcia Luyten, die vorig jaar november verscheen.

In het boek wordt onder meer geschreven over de periode waarin Máxima uit haar geboorteland Argentinië vertrok en carrière maakte op Wall Street in New York en uiteindelijk prins Willem-Alexander ontmoette, met wie ze vandaag twintig jaar getrouwd is.

,,Voor het eerst zien we ook wat er zich áchter de paleisdeuren heeft afgespeeld in de aanloop naar het meest besproken huwelijk allertijden’’, zegt Peter van der Vorst, de programmadirecteur van RTL, waarvan Videoland onderdeel is.

Poll Wie zou de rol van Máxima het best kunnen spelen? Elise Schaap

Carice van Houten

Katja Herbers

Thekla Reuten

Hadewych Minis

Noortje Herlaar

Jelka van Houten

Sigrid ten Napel

Loes Haverkort

Georgina Verbaan Wie zou de rol van Máxima het best kunnen spelen? Elise Schaap (46%)

Carice van Houten (8%)

Katja Herbers (5%)

Thekla Reuten (8%)

Hadewych Minis (11%)

Noortje Herlaar (10%)

Jelka van Houten (2%)

Sigrid ten Napel (3%)

Loes Haverkort (4%)

Georgina Verbaan (3%)

Nederlandse The Crown

Dorien Goertzen en Karin van der Meer, die eerder samenwerkten aan Nieuwe buren, schrijven het scenario. Anne de Clercq, onder meer bekend van Soof 3 en Tessa, regisseert de reeks. De cast is nog niet bekendgemaakt.

De productie is in handen van Millstreet Films, dat al voorzichtig een vergelijking maakt met de internationale hit The Crown. ,,Het hebben van sterke vrouwelijke rolmodellen in onze producties is belangrijk voor ons’’, zegt Rachel van Bommel namens de producent.

,,Het verhaal van Máxima is ontwapenend, ontroerend en inspirerend tegelijk (...). We werken met een zeer getalenteerd team van makers, dat is ook nodig, want de lat ligt hoog met internationale successen als The Crown.” De dramaserie over Máxima wordt in 2023 verwacht bij Videoland.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: