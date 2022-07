Vier sterren voor de documentaire Fire of Love: Liefdesdans op de vulkaan

RecensieDeze betoverende documentaire is mogelijk de ontroerendste film over wetenschappers ooit gemaakt. Centraal staan twee Franse vulkanologen die even verliefd zijn op elkaar als op vuurspuwende kraters. En hoe dichter bij de lava, hoe spetterender én gevaarlijker deze vlammende driehoeksverhouding.

Fire of Love Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Documentaire



Documentairemakers zijn dol op mensen die leven - en soms zelfs bereid zijn te sterven - voor hun passie. Het zijn vaak wat zonderlinge figuren waarvoor in de ‘gewone’ samenleving geen plaats lijkt. Denk aan de opgegeten berenknuffelaar Timothy Treadwell in Grizzly Man en acrobaat Philippe Petit die in Man on Wire daadwerkelijk over een koord liep tussen de torens van het voormalige World Trade Center.

Ook Maurice Krafft had geen hoge pet op van zijn medemens en zocht zijn heil elders. ,,Misschien dat ik op vulkanen de mens beter ga begrijpen”, klinkt het. Zijn geluk: hij vond in Katia iemand die net zo knettergek is op magma, erupties, vuur en aswolken als hij. De twee trouwden en begonnen in de jaren 70 en 80 aan een studie waarvoor ze soms in zelfgemaakte pakken de gevaarlijkste vulkanen beklommen.

Of ze de mens beter gingen begrijpen of niet, met alle opgedane kennis – er was nog bar weinig bekend over het hoe en wat van vulkaanuitbarstingen - kunnen levens worden gered. Ze zorgden bovendien voor honderden uren aan adembenemend beeldmateriaal.

Natuurgeweld

In handen van regisseur Sara Dosa wordt het een bijna filosofisch liefdesverhaal. Noodlottig ook, maar dat is hier gelukkig niet de focus. Maurice en Katia waren zich altijd bewust van de risico’s van hun liefdesdans op de vulkaan. Verzwolgen door het natuurgeweld, dat moest haast wel een keer gebeuren. Zolang ze maar samen waren.

Fire of Love maakt geen gebruik van ‘pratende hoofden’ (familieleden, vrienden en bekenden die in de camera over het echtpaar vertellen). Actrice Miranda July voorzag het archiefmateriaal van een beschouwende voice-over. Dat werkt prachtig, al hebben de beelden zelf eigenlijk voldoende zeggingskracht. Een onafscheidelijk koppel wandelend voor een ontzaglijke vuurzee: filmischer en poëtischer wordt het niet.

Regie: Sara Dosa. Voice-over: Miranda July

Volledig scherm Maurice en Katia Krafft onderzochten de wondere wereld van de vulkanen. © Image'Est