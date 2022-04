Vier sterren voor One Second: Sobere veroordeling van het China onder Mao

‘Kourtney Kardashian en Travis Barker getrouwd in Las Vegas’

Kourtney Kardashian en Travis Barker zijn in het huwelijksbootje gestapt, zo meldt TMZ. De twee zijn volgens de Amerikaanse entertainmentsite in de nacht van zondag op maandag getrouwd in een trouwkapel in Las Vegas, enkele uren na de uitreiking van de Grammy Awards, waarbij zij allebei aanwezig waren.

