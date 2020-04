Vierde seizoen Deens drama Borgen komt er toch

Racoon krijgt gouden award via drone uitgereikt

14:00 De overstap naar Nederlandstalig gaat Racoon flink wat geld opleveren. Met de song Het Is Al Laat Toch scoort de Zeeuwse band op dit moment de grootste hit uit zijn carrière. De single is goud geworden, maar de gouden onderscheiding die daar bij hoort uitreiken is vanwege de coronacrisis momenteel niet mogelijk.