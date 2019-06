Vijf filmsterren voor Apollo 11: je hart bonst overuren

interview ‘We droppen je in Apollo 11 midden in de actie en laten niet meer los’

11:04 Na de ontdekking van ongebruikte filmspoelen van de Apollo 11-missie bij NASA, knutselde regisseur Todd Douglas Miller een decennium lang aan de ultieme documentaire over de reis die Neil Armstrong in 1969 naar de maan bracht. Of zoals hij het zelf noemt: zijn ‘Dunkirk in space’.