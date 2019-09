Vijf miljoen Nederlanders luisteren podcasts, maar ook radio blijft populair

Dat blijkt uit de AudioMonitor, het tweejaarlijkse onderzoek van de Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).



Nederlanders luisteren in 2019 gemiddeld 144,7 minuten radio per dag. Meestal gebeurt dit via de radio thuis of in de auto, maar de telefoon is ook populair. Dat apparaat wordt echter het meest gebruikt voor streamingsdiensten als Spotify. Meer dan helft van de audioconsumptie op de telefoon wordt gebruikt om via die diensten muziek te luisteren. Spotify is veruit de populairste muziekdienst.



Via Spotify wordt ook veel naar podcasts geluisterd, net als via vergelijkbare diensten. Opvallend is dat Nederlanders vooral thuis luisteren (74 procent) en het liefst in de avonduren. De gemiddelde luistertijd per sessie bedraagt 41 minuten.