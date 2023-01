Vijf sterren voor weergaloze The Banshees of Inisherin: dwaas, droevig én diep

Een ijsvloer van 2000 vierkante meter voor musical over Elfsteden­tocht: ‘Kan sinds kort pootje over’

Een ijsvloer van 2000 vierkante meter, plek voor ruim 1450 bezoekers in een nieuw te bouwen theater in Leeuwarden, een open einddatum: in alles is musical De Tocht een ambitieus project. Vergelijkingen met Soldaat van Oranje dringen zich voorzichtig op. Nu moet de cast nog goed leren schaatsen.

23 januari