Vincent van den Ende verrast door Grammy-nominatie: ‘Enorm trots en blij’

Muziekproducent Vincent van den Ende is dolblij dat hij volgend jaar kans maakt op een Grammy Award. De zoon van Joop van den Ende had niet verwacht dat zijn naam zou vallen toen de genomineerden van de prestigieuze muziekprijzen gisteren werden aangekondigd.

Vincent maakt kans in de categorie Best R&B Song voor het produceren van het nummer Do It van het duo Chloe X Halle. De zussen maken met hun album Ungodly Hour ook kans op de award voor Best R&B Album, waarvoor Vincent naast Do It ook Lonely produceerde.

Voor de muziekproducent is de nominatie een kroon op zijn werk. ,,Vier jaar geleden ben ik naar Los Angeles verhuisd om daar mijn dromen waar te maken. Ik heb de juiste mensen om me heen verzameld en we zijn samen elke dag aan het werk om de artiest met onze creativiteit en input verder te helpen”, laat hij weten aan het ANP.

Ontzettend trots

,,Ik was ontzettend verrast toen ik het nieuws hoorde dat ik genomineerd was voor een Grammy als producer van deze plaat”, zegt Vincent. ,,Ik ben zo ontzettend trots en blij en hoop dat ik nog heel lang muziek mag blijven maken.”

Vincent is niet de enige Nederlandse kanshebber tijdens de Grammy Awards. Het Metropole Orkest is genomineerd in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals voor het nummer Asas Fechadas, dat werd opgenomen met de Portugees-Nederlandse zangeres Maria Mendes.

Justin Bieber

Wie minder blij is met zijn nominatie voor een Grammy, is Justin Bieber. De 26-jarige zanger zei in een post op Instagram niet te begrijpen waarom hij drie keer genomineerd is in de categorie popmuziek, terwijl zijn laatste album Changes (volgens hemzelf) toch echt in het genre r&b valt.

De Canadese superster is opgegroeid met het genre en wilde dat geluid laten horen op zijn in februari verschenen plaat. Hij vindt het raar dat het album door de organisatie achter de Grammy’s wordt gezien als pop. ‘Als je kijkt naar de akkoorden, melodieën, de zangpartijen en zelfs de hiphopdrums die zijn gekozen, is het ongetwijfeld een r&b-album!’

De muziekprijzen worden op 31 januari voor de 63e keer uitgereikt.

De clip van het nummer Do It, geproduceerd door Vincent van den Ende:

