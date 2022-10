Viola Davis: ‘Een epos met alleen zwarte vrouwen, dat vindt Hollywood doodeng!’

fotoreeks Van Freddie Mercury tot Amy Winehouse: zo zouden overleden beroemdhe­den er nu uitzien

Fotograaf Alper Yesiltas deelt zijn As If Nothing Happened-foto’s met de wereld. Het is een project dat in beeld brengt hoe sommige beroemdheden er vandaag de dag zouden uitzien, als ze nog hadden geleefd. Hij maakte hiervoor gebruik van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) en geavanceerde fotobewerkingssoftware.

10 oktober