Vivian Reijs getroffen door hartstilstand: ‘Dankbaar dat ik kan navertellen’

Reijs schrijft op Instagram openhartig over de heftige gebeurtenis. Ze heeft lang getwijfeld of ze dat moest doen ‘Ik vind het heel moeilijk om dit te vertellen en heb lang getwijfeld of ik het met jullie moest delen, maar ik wil en kan alleen maar eerlijk zijn naar de buitenwereld, omdat ik er eigenlijk ook niet echt omheen kan. Mijn aard is om altijd door te gaan, ongeacht welke tegenslag ik tegenkom, zo ben ik opgevoed. Een lach op mijn gezicht, schouders eronder en door. Maar dit kan ik niet negeren.’



Reijs had een korte hartstilstand en werd gelukkig op tijd geholpen door haar man en het ambulancepersoneel. ‘Als zij er niet waren geweest, weet ik niet hoe het was afgelopen. De schrik zit er even behoorlijk in, zowel voor mijn omgeving als voor mij. Want het voelt zo onwerkelijk, het lijkt alsof het niet over mij gaat. Dit overkomt mij niet, dacht ik altijd.’