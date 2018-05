Vlaamse Sennek hoopt nu dat Frankrijk wint

Zangeres Sennek van België kan op the day after nog niet verklaren waarom ze is uitgeschakeld op het Eurovisiesongfestival. De Belgische zangeres strandde in de halve finale met haar nummer A Matter of Time. Ze hoopt nu dat de Franse inzending wint.

,,Ik denk dat ik op de een of andere manier niet ben overgekomen zoals ik wilde", legde ze vanmorgen uit in het programma De ochtend op de Vlaamse nieuwszender Radio 1. ,,Het was misschien te eenvoudig. Ik weet het niet. Maar het was alleszins helemaal zoals ik het wilde. Ik zou het ook nooit anders hebben gedaan en dat is, denk ik, het belangrijkste."

'Heel voorzichtig'

Teleurgesteld is ze nog steeds. ,,Natuurlijk, ik heb er acht maanden naartoe geleefd. Iedereen zat in spanning op de uitslag te wachten. We hebben allemaal ons best gedaan. Maar het hoort erbij. Het is een wedstrijd met winnaars en verliezers."

De zangeres had rekening gehouden met dit scenario. ,,Ik was heel voorzichtig. Ik wilde ook nog geen trailers voor de finale opnemen. Ik wist dat ik mijn finale moest verdienen, dat ik de mensen moest overtuigen. Dat is niet gelukt. Waarschijnlijk moet het zo zijn."

Mercy