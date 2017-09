Vliegende start voor Expeditie Robinson met ruim een miljoen kijkers

De langverwachte aflevering begon lichtelijk chaotisch.. Zo was RTL Boulevard­-reporter Shelly Sterk niet te spreken over het team (Kamp Zuid) waar zij in zit. ,,Ik zit met allemaal druktemakers! Dit past helemaal niet bij mij", doelde ze onder meer op haar teamgenoten Lil Kleine, Brace, Marieke Elsinga en Youtuber Kaj Gorgels. ,,Ik heb het idee dat echt niemand op mij zit te wachten", stelde ze vervolgens.



Het programma maakt in elk geval weer wat los onder de kijkers. Er zijn nu al duidelijke voorkeuren voor de drie groepen. Kamp Noord, waar onder meer Nicole Buch, Henk Poort en Richard en Joëlle Witschge onderdeel van zijn, is vooralsnog tevreden over elkaar.



Voor het eiland van de onbekenden is het nog even afwachten. Zij krijgen geen uitleg over het vervolg van het spel en hebben geen idee of de teams met BN'ers voor één van hen kiest.