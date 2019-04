Vlogger Snapking (22) de cel in voor verspreiden kinderporno

Ook mishandelde hij haar voortdurend. De rechtbank in Lelystad achtte ook bewezen dat Van Teunenbroek. in het geniep de seks met zijn vriendin, toen 15, filmde. Hij dreigde haar de beelden openbaar te maken als ze niet mee zou werken aan het maken van nieuwe seksfilmpjes. Ook dreigde hij met geweld. Ze werkte een keer mee en vervolgens stuurde hij beelden door naar haar klasgenoten, medespeelsters van de hockeyvereniging en haar familieleden. De vlogger kreeg jeugddetentie omdat hij minderjarig was tijdens het plegen van deze feiten uit 2013 en 2014. In totaal achtte de rechtbank twee mishandelingen, smaad, het verspreiden en maken van kinderporno, belaging en bedreigingen bewezen.

De feiten zijn tussen december 2013 en februari 2015 gepleegd. Omdat de vlogger tijdens het plegen van de feiten minderjarig was, kreeg hij jeugddetentie opgelegd. Om dezelfde reden vond de strafzaak twee weken terug achter gesloten deuren plaats. Volgens de rechtbank heeft Van Teunenbroek. op geen enkele wijze verantwoordelijkheid genomen. Ook hield hij geen rekening met de gevolgen van zijn handelingen. Onderdeel van de straf is dat Van Teunenbroek. in de media geen commentaar levert over deze strafzaak. Het slachtoffer en haar familieleden hebben nog tot op de dag van vandaag last van deze zaak, aldus de rechtbank. Ook mag hij twee jaar geen contact met zijn ex-vriendin of haar familieleden opnemen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het OM.