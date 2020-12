Vloggers en helden uit de zorg namen de kijker mee naar de frontlinie van de crisis

Ziggo neemt maatrege­len tegen medewer­kers die Rijk Hofman ‘gaan doodstal­ken’

16 december Rijk Hofman, het jongere broertje van Tim Hofman dat in 2019 meedeed aan Expeditie Robinson, deelt vandaag een opmerkelijk voicemailfragment op sociale media. Hij is gebeld door Ziggo en het personeel van het telecombedrijf heeft zich daarbij behoorlijk misdragen. Zo zegt een medewerker: ,,We gaan hem doodstalken.” Ziggo betreurt de gang van zaken.