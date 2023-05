Voetballer Mo Ihattaren en influencer Yasmine zijn getrouwd, geruchten over einde voetbalcarrière

De Utrechtse voetballer Mohamed Ihattaren (21) is getrouwd met TikTok-ster en influencer Yasmine Driouech. Op Instagram deelt het koppel een aantal foto’s bij de tekst ‘Mr. & Mrs. Ihattaren’. Ondertussen gaan er geruchten over het einde van zijn carrière als voetballer.

Op de Instagram-foto's is Yasmine Driouech - 103.000 volgers - gehuld in een witte jurk. Op een van de kiekjes heeft ze het witte jasje van haar kersverse man geleend en toont ze, samen met Ihatteren, haar trouwring. Onder de foto's stromen de gelukswensen binnen.

Yasmine staat bekend om haar dansfilmpjes op TikTok en ‘haar liefde voor mode’, schrijft haar agentschap. Ihattaren en Yasmine hadden zich vorig jaar september verloofd. Ze deelden een foto waarop Yasmine haar verlovingsring liet zien. Anderhalve maand na de romantische aankondiging bleek de relatie alweer gestrand, een paar weken later waren ze weer bij elkaar.

Tekst gaat verder onder de Insta-post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Turbulent liefdesleven

Turbulent is hun relatie wel: in februari werd Ihattaren opgepakt op verdenking van het mishandelen van Driouech. Hij werd al snel weer vrijgelaten, maar bleef wel verdachte. Die zaak is nog steeds niet afgedaan, zelfs al wilde zij de aangifte intrekken. Ihattaren mocht ook gewoon weer gaan trainen bij zijn club Juventus in Italië, waar hij tot 2025 onder contract staat. Ihattaren meldde zich daar begin van dit jaar weer na een, door allerlei randgebeurtenissen, volledig mislukt avontuur bij Ajax.

Over de carrière van Ihattaren wordt ondertussen weer druk gespeculeerd. Hij en Yasmine zouden in Dubai willen gaan wonen, waarmee Mo's voetballoopbaan bij Juventus helemaal in het slop zou raken. Het ooit zo grote talent van PSV liet eerder dit jaar weten volop aan het trainen te zijn bij Juventus om weer fit te raken en aan te sluiten bij het tweede elftal van de beroemde topclub uit Italië. Om van daaruit zelfs weer in de buurt te komen van het eerste elftal of weer verhuurd te worden. Daarna werd het weer stil rond Ihattaren. Voor zover bekend heeft hij nog geen wedstrijd gespeeld dit jaar. Een poging tot een overgang naar een club in Qatar liep tussendoor op niets uit.

‘Allemaal roddels’

Ihattarens huis in Vleuten - waar het incident met Yasmine plaatsvond toen hij jarig was - staat ondertussen te koop. Een familielid van Ihattaren laat via Whatsapp aan deze site weten dat de verhalen over de verhuizing naar Dubai ‘allemaal roddels’ zijn. ,,Binnenkort koopt hij een ander huis en wat gaan ze dan weer schrijven?” Over de carrière van Ihattaren houden intimi van de voetballer zich op de vlakte.

De voetballer werd vorig jaar zwaar bedreigd nadat zijn relatie met Yasmine bekend was geworden. Hij werd vervolgens geconfronteerd met ernstige bedreigingen in de privésfeer, die volgens de politie uit criminele hoek kwamen.

Meer dan vijf jaar geleden begon de profvoetballoopbaan van Ihattaren stormachtig. Hij was toen pas 16 jaar, speelde 56 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV (zes goals) en botste daarna met trainer Roger Schmidt. Toen hij pas 19 jaar oud was, ging hij naar Juventus dat hem verhuurde aan Sampdoria, waar hij zich amper liet zien nadat zijn moeder ziek was geworden. Ajax huurde hem vanaf januari 2022 en leek hem weer fit te krijgen. Totdat Yasmine in beeld kwam en nieuwe problemen opdoken. Ajax dumpte hem na verschillende ‘reddingspogingen’, waarna Ihattaren zich dit jaar maar weer meldde bij Juventus. De familie van Ihattaren liet al eens weten liever te zien dat de relatie met Yasmine crasht. De knipperlichtrelatie lijkt nu echter weer helemaal goed te zijn.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: