Voice-deelneemsters (17) krijgen ranzige foto's opgestuurd: coaches zijn verontwaardigd

Mikki vertelde vanavond in de tweede liveshow van The voice of Holland over de smerige foto's die ze ontvangt op haar Instagram. Ze sprak met Anouk over haar account, waarop ze volgens haar coach ‘ouder en iets sexyer’ overkomt. ,,Krijg je daar wel eens rare reacties op?’’ vroeg Anouk. Mikki, zichtbaar ongemakkelijk: ,,Uh ja, jongens die...” Anouk: ,,Wat? Dickpics? Van oude of jonge mannen?” Mikki moest daarop het antwoord schuldig blijven. ,,Dat weet ik niet, ik weet toch niet hoe het eruit ziet bij jongeren of ouderen.”