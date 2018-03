‘Voice Girls’ stelen de show

Natuurlijk gaat het bij The Voice of Holland om de stem en de performance, maar de kids-versie van het populaire programma biedt zoveel meer. Mooie woorden die ontroeren bijvoorbeeld. Uit de monden van de kleine artiesten zelf én de coaches. ,,Sofie, met je mooie pretkoppie. Ik wil je opeten”, glunderde coach Ali B. vanavond tegen de 9-jarige Sofie.

Het was de eerste ronde van de battles tijdens de Voice Kids waarin het meisjesgroepje Sofie (9), Robine (8) en Nikia (9) de show stal. ,,Wat heb je een mooi liedje voor ons uitgezocht”, zeiden de drie na afloop van hun optreden tegen Ali B. die voor dit minitrio het nummer Stop had bedacht van de Spice Girls.

De drie werden terstond omgedoopt tot de Voice Girls. ,,Robine, kleine pittige tante”, vervolgde Ali B. ,,Jullie kunnen deze vier volwassenen laten voelen alsof zij acht zijn. Het liefst zou ik jullie alledrie mee naar huis nemen, forever, maar ik stop jullie in mijn hart.” Waarop hij Nikia, de stiefdochter van Ben Saunders, uitriep tot winnaar van de drie en de meisjes in elkaars armen vielen en lispelden: ,,En we blijven nog steeds vriendinnen.”

claud * 29 on Twitter dat was oprecht het schattigste ooit #TheVoiceKids

De Spice Girls, de kinderen hadden daar nog niet heel vaak over gehoord. Net als Phill Collins die coach Marco Borsato had uitgekozen voor Emma, Jazz en Anne. ,,Wie is dat? Ik denk dat hij dood is”, haalden zij onwetend de wenkbrauwen op. Na het opzoeken: ,,Oh sorry Phil, ik hoop niet dat je kijkt”, klonk het toen, waarna het trio You'll be in my heart, de titelsong van Tarzan, zong.

Kippenvel bezorgden Yosina (11), Kiya (12) en Madelief (12) voor wie Marco Borsato een hit van collega-coach Ilse de Lange had bedacht. ,,Ik vind het wel een beetje gek dat ik een Ilse-liedje moet zingen als ik in het team Marco Borsato zit”, vond Yosina en ook Kiya zei: ,,Ik zing liever liedjes van Marco dan van Ilse.”

Het was tijdens de Voice Kids net even anders, want de wereldhit Miracle was bij deze gelegenheid vertaald in het Nederlands met De Sleutel als titel. ,,Toen ik het liedje voor het eerst hoorde, dacht ik: waar gáát het over?” vroeg Kiya zich hardop af, waarna Marco Borsato een en ander uitlegde. ,,Er is iemand die veel pijn en verdriet gehad. En een manier om dat niet binnen te laten komen is door een muur om je heen te laten bouwen. Eigenlijk sluit je je dan af voor je gevoel. Daarom heet het liedje de sleutel., want iemand wil naar binnen, binnen in je hart. Zie je dat het Nederlands heel mooi is?”