Voice-schandaal galmt na: ‘Bedrijven zijn als de dood dat hen hetzelfde overkomt’

met video Oud-Journaalge­zicht Aldith Hunkar over diversi­teit op tv: ‘Soms is het: vertel je verhaal, exoot’

Oud-Journaallezer Aldith Hunkar (60) is blij dat er ‘meer kleur’ op televisie is dan in haar tijd, maar stoort zich eraan dat redacties soms mensen uitnodigen puur om hun achtergrond. ,,Je moet niet iemand uitnodigen om te praten over zijn of haar ‘anders zijn’. Zo van: ‘vertel je verhaal, exoot’.”

5 januari