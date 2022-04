Voice-slachtoffer Nienke afgezegd voor gesprek Tweede Kamer

De zangeres, die aangifte deed van seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen tijdens haar deelname aan The Voice of Holland in het seizoen 2017-2018, was in eerste instantie uitgenodigd door de Kamercommissie om over haar ervaringen binnen de talentenjacht te vertellen. Later werd die invitatie ingetrokken. De hoorzitting bestond uit drie rondetafelgesprekken waarvoor ook onder anderen de topmannen van RTL (Sven Sauvé) en Talpa (Paul Römer), NPO-voorzitter Frederieke Leeflang, zangeres Aafke Romeijn en talentscout Basja Chanowski waren uitgenodigd.

De advocaat van Nienke Wijnhoven, Sébas Diekstra, bevestigt: ,,Cliënte was inderdaad uitgenodigd en heeft later het bericht ontvangen dat zij niet meer welkom was bij de Tweede Kamer. De wijze waarop met haar hierin is omgegaan is allesbehalve zorgvuldig. Cliënte had haar ervaringen binnen de praktijk van The Voice met de Kamerleden willen delen. Onder andere over hoe het er achter de schermen aan toeging en dat kandidaten helemaal niet gewezen werden op mogelijkheden om een melding of klacht in te dienen van wangedrag. Zij had daarbij ook willen vertellen waarom zij nooit iets heeft willen zeggen over wat haar overkomen is. Welke angsten daarbij speelden, zoals de mogelijke schade voor haar carrière als artiest. Maar daarnaast had zij ook kunnen vertellen waarom zij later nog in de richting van betrokken personen mooi weer heeft gespeeld en zich zelfs publiekelijk heel positief heeft uitgelaten. Dit laatste ondanks dat zij wist dat zij eigenlijk gewoon een slachtoffer van een serieus zedenfeit was.’’

Een woordvoerder van de Tweede Kamer bevestigt dat de uitnodiging voor Nienke Wijnhoven is ingetrokken. ,,We kwamen er pas later achter dat zij in een juridisch proces zit. We willen voorkomen dat dat onbedoeld beïnvloed wordt.”

In de kou staan

Advocaat Sébas Diekstra hekelt ook het feit dat er nog altijd geen onafhankelijk en onpartijdig onderzoek plaatsvindt naar de misstanden: ,,Op dit moment zijn er veel slachtoffers die de stap naar de politie niet willen zetten, maar ook zeker niet in gesprek willen met een advocatenkantoor (Van Doorne) dat door de producent is ingehuurd voor een intern en partijdig onderzoek. Deze slachtoffers mogen wij niet langer in de kou laten staan, maar moeten wij de mogelijkheid bieden om zich bij een onafhankelijke en onpartijdige instantie te melden om, al dan niet anoniem, hun verhaal te kunnen laten doen.’’



,,Afgelopen dagen heb ik mensen op televisie horen zeggen dat er nog maar drie maanden voorbij waren en wij niet al kunnen verwachten dat er resultaten zouden zijn, zeker niet als de onderzoeken zorgvuldig worden uitgevoerd. Als mensen dat zeggen dan is het duidelijk dat zij geen idee hebben hoeveel slachtoffers zich nog altijd niet gemeld hebben omdat zij zich simpelweg niet veilig genoeg voelen om die stap te zetten. En hoe kun je nou een grondig en zorgvuldig onderzoek doen als je nu al weet dat je een volstrekt incompleet beeld hebt?”

