Voice-talent Hanin tussen grote namen bij 5 mei-concert, asielaanvraag nog onzeker

De Syrische zangeres Hanin Al Kadamani (18), die het afgelopen seizoen indruk maakte in The voice of Holland , leeft nog altijd in onzekerheid over haar dreigende uitzetting. In afwachting van een definitief besluit blijft ze muziek maken in Nederland, onder meer bij het 5 mei-concert.

Onlangs werd duidelijk dat Hanins aanvraag voor een verblijfsvergunning was afgewezen, maar dat ze nog wel in beroep kan gaan. De procedure loopt nog, het is onduidelijk hoe die ervoor staat. Haar manager wil in het belang van Hanins familie geen commentaar geven om de situatie niet te beïnvloeden.

De zangeres is in elk geval nog in Nederland en verblijft in een azc in Ter Apel. Ze maakt bovendien volop muziek. Volgende maand treedt ze op bij het jaarlijkse 5 mei-concert, naast grote namen als André van Duin, Claudia de Breij en Maan. Vorige week nam ze voor een grote bank een duet op met The Voice-winnaar Dani van Velthoven en ‘rond de zomer’ komt haar eerste solosingle uit, aldus haar manager.

Quote Ik dacht dat ik haar nooit meer terug zou zien Martijn Krabbé

Lastige situatie

The Voice-presentator Martijn Krabbé vertelde onlangs aangeslagen over de dreigende uitzetting bij Beau. ,,Ik dacht dat ik haar nooit meer terug zou zien na haar avontuur bij The Voice’’, zei hij.

Het lastige aan Hanins situatie is dat zij vanuit Syrië eerst naar Venezuela is gegaan en vervolgens terugging naar Syrië, vertelde winnaar Dani toen. Nederland is dus niet het eerste land waar ze naartoe vluchtte en volgens de zanger moet ze nu bewijzen dat ze geen verblijfsvergunning heeft uit Venezuela. En dat zou lastig zijn, omdat het daar ook zeer onrustig is.

Een gezicht gegeven

Hanin, die al sinds haar achtste zingt en eerder te zien was in de RTL 4-show All together now, was een van de blikvangers van het afgelopen seizoen van de talentenjacht. Bij haar auditie, die afgelopen jaar werd opgenomen, vertelde ze nog dat ze met haar gezin in een tijdelijk huis zat in afwachting van een verblijfsvergunning. Ze was toen drie jaar in Nederland en sprak de taal volgens een grappende Ali B beter dan hij.

,,Je bent een engel’’, zei Krabbé toen over haar deelname. ,,Je hebt vluchtelingen uit Syrië hier in Nederland een gezicht gegeven, een stem. Ik hoop zo dat het jullie lukt om hier voor altijd te blijven.’’ Waylon voegde toe: ,,Zij kan echt de stem van een generatie worden.’’

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: