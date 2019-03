‘Volop gesprekken’ over vervolg Bohemian Rhapsody

,,Ik weet zeker dat hij een sequel plant die begint bij Live Aid’’, zegt Dolezal over Jim Beach, de manager van Queen. Volgens de regisseur is de vervolgfilm inmiddels veelbesproken in de ‘Queen-familie’ en vindt de band zelf het ook een goed idee.



Gitarist Bryan May zei eerder nog dat het Live Aid-optreden het perfecte einde van de film was. Het was nooit de bedoeling dat het verhaal inhoudelijk verder zou gaan dan 1985, waardoor de dood van zanger Freddie Mercury uit 1991 bijvoorbeeld niet aan bod komt. Maar, lachte May tegenover Classic Rock: ,,Wie weet, misschien komt er wel een sequel.’’ Het platenlabel van Queen weet op dit moment echter nog nergens van.



Het idee voor een vervolg is begrijpelijk, want Bohemian Rhapsody was de afgelopen maanden een enorm succes. Alleen al in Nederland zijn tot nu toe ruim 2,1 miljoen kaartjes verkocht. Het was de meest succesvolle film in Nederland van 2018 en is druk op weg om de film te worden met de hoogste opbrengst ooit. De film won vorige maand nog vier prestigieuze Oscars, waaronder die voor beste mannelijke hoofdrol voor acteur Rami Malek.