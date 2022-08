Vonk slaat over tussen Jaimie Vaes en dj: ‘Wilde eigenlijk geen relatie’

,,Ik vind hem heel erg leuk’’, glundert ze voor de camera van RTL Boulevard. Geruchten over haar nieuwe vlam gingen al langer. ,,Wij kennen elkaar al heel lang, een jaartje of twaalf. Hij is een hele goede vriend van mij altijd. Ik had geen behoefte aan een relatie, maar het is zo gelopen.’’

Vaes vindt het wel zo fijn dat ze Momadi al lang kent. ,,Als je partner ook je beste vriend is, dan voel je je zo op je gemak. En dat heb ik nu met hem. Hij is in heel veel fasen van mijn leven erbij geweest, de leuke en ook de minder leuke dingen. Dus voor dit moment vult hij mij heel goed aan.’’



Lees door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht dat is gedeeld door @afshinmomadi Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afshin, die zijn tijd verdeelt tussen Berlijn, Barcelona en Jaimies geliefde Ibiza, was gisteren ook van de partij toen ze als dj optrad tijdens Amsterdam Pride. Hij is zelf ook dj (bijvoorbeeld bij het collectief IAM) en medeoprichter van het modemerk 9N1M Sense.



Lees door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht dat is gedeeld door @afshinmomadi Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Horloges teruggeven

Jaimie had eerder een veelbesproken relatie met rapper Jorik Scholten (27), bekend als Lil’ Kleine. Die kwam begin dit jaar tot een einde nadat beelden waren opgedoken waarop te zien was hoe de rapper Vaes’ hoofd tussen een autodeur klemde. De artiest werd aangehouden en verdacht van een poging tot zware mishandeling. Het onderzoek loopt nog, meldde justitie afgelopen juni. Kleine kwam wel op voorwaarden vrij.

Vaes draagt de zorg voor hun zoontje Lío (3) momenteel alleen, maar denkt dat de rapper op termijn weer in zijn leven komt. ,,Tuurlijk, en laten we daarvan ook gewoon uitgaan’’, zegt Vaes. ,,Nu is het allemaal nog een beetje een moeilijke kwestie, maar in de toekomst zal dat heus wel komen.’’

De break-up komt regelmatig voorbij in de realityshow van Jaimie op Discovery+. Daarin stelde ze onlangs nog dat de rapper de dure horloges terug wil die hij tijdens hun relatie aan haar cadeau deed. Kleine eist ook de horloges terug die hij aan zijn zoontje gaf, aldus Vaes.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: