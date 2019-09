Voor dit interview verdient Antoinette Hertsenberg een tv-prijs

Ze bestaan nog steeds: van die woordvoerders – ik wilde eigenlijk woordvoerdertjes tikken, maar dat is niet aardig – die denken dat ze Antoinette Hertsenberg met een rammelend flutverhaal het bos in kunnen sturen. Die in 24 jaar duidelijk nooit RADAR hebben gezien en evenmin een praatje hebben gemaakt met collega’s van bepaalde financiële instellingen, die nog altijd huilend in een hoekje kruipen als de term ‘woekerpolis’ valt.



Het exemplaar van afgelopen maandag heette Joris Wilton en is Manager Investor Relations (?) bij Thuisbezorgd.nl. RADAR had zich verdiept in dit onlineplatform. Wat bleek? Als consument denk je bij het ene restaurant te bestellen, terwijl het eten stiekem uit de keuken van een andere toko komt. Eettentjes kunnen zich heel makkelijk onder twee of drie verschillende namen registreren op de website. Wilton, die met zichtbaar natte oksels aan tafel zat, trok meteen het boetkleed aan. Dit wil Thuisbezorgd ook niet en het bedrijf doet er alles aan om deze praktijken te weren.



Daarna begon Hertsenberg over de sectie ‘aanbevolen’ op de site. Hoe ging de selectie van die bewuste restaurants eigenlijk in zijn werk? Dat is een kwestie van kwaliteit en afstand, legde Wilton uit. Een antwoord waar hij waarschijnlijk nog eens gillend wakker van wordt. RADAR had namelijk een filmpje dat feilloos aantoonde dat zo’n plek in de top vijf gewoon te koop is voor horeca-ondernemers.