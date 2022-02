Voor het eerst geen muziek van Marco Borsato in The Passion

De muziek van Marco Borsato is dit jaar niet te horen in paasspektakel The Passion. Omroep KRO-NCRV laat aan het ANP weten dat deze keuze al in een vroeg stadium is gemaakt en niet voortkomt uit de recente beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het het adres van de zanger.

Bij de selectie van de muziek in The Passion wordt er gekeken welke muziek er past bij de artiesten die dat jaar gecast zijn en of de liedjes passen in het verhaal dat wordt verteld. Daarbij is de keuze gevallen op nummers van andere artiesten dan Borsato, stelt een woordvoerder van omroep KRO-NCRV.

Al sinds de eerste editie van The Passion in 2011 wordt de muziek van Borsato hierin elk jaar ten gehore gebracht. Vorig jaar nog zong Trijntje Oosterhuis met het nummer Zoons een herschreven versie van zijn hit Dochters. Het nummer Ik Kan Het Niet Alleen was in twee edities van het live-evenement te horen.

Marco Borsato ligt sinds eind 2021 onder vuur vanwege vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een 22-jarige vrouw deed aangifte van ‘onzedelijke betastingen’ door de zanger. In januari beschuldigden nog enkele oud-kandidates en medewerkers van The Voice of Holland de artiest van ongewenste aanrakingen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de gebeurtenissen.

