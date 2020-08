Voor het zingen de bioscoop in: muziek wint terrein in bioscoopaanbod

Geen enkele regisseur heeft zo’n goed oor voor het gebruik van muziek in zijn films als Martin Scorsese. Niet alleen plaatst hij rockmuziek heel effectief in vooral zijn gangsterfilms, waardoor een scène een extra lading krijgt, ook weet de filmmaker precies hoe hij een concert perfect op film kan vastleggen. Hij bewees dat met Bob Dylan, The Rolling Stones en vooral met The Band in het afscheidsconcert The Last Waltz, een van de beste concertregistraties aller tijden.



Het is verleidelijk om de documentaire Once were brothers , die deze week in première gaat, als een verlengstuk van The Last Waltz te bestempelen. Deze film zoomt in op wat zich achter de schermen afspeelde tijdens het uiteenvallen van The Band, die ooit furore maakte als begeleidingsband van Bob Dylan. Maar de film is vooral een terugblik van het belangrijkste Band-lid Robbie Robertson, die uitgebreid stil staat bij het uiteenvallen van de groep.